Исследование провели ученые из Германии, Франции и Испании. Оно показывает, что COVID-19 может убивать клетки мозга, известные как эндотелиальные клетки.

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Так, ученые проанализировали биоматериал пациентов, умерших от коронавируса. Французские исследователи обнаружили, что патоген вызвал гибель этих клеток, которые образуют кровеносные сосуды.

Бэкграунд исследования

Предыдущие исследования показали, что до 84% пациентов с COVID-19 страдают от:

неврологических симптомов;

аносмии (потери вкуса или обоняния);

эпилептических припадков;

инсульта;

потери и спутанности сознания.

Новые данные показывают, что это может быть связано с повреждениями эндотелия. Специалисты отметили, что "струнные сосуды" – мертвые клетки, которые не пропускают кровь – являются признаком когнитивных нарушений и связаны с рядом медицинских рисков, включая микроинсульт.

Внимание! Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга показала, что у людей с тяжелой инфекцией COVID-19 было больше "струнных сосудов", через которые кровь не могла проходить

Надежда есть: это может быть не навсегда

Однако есть надежда, что этот новый аспект COVID-19 может быть обратимым. Дело в том, что COVID-19 – это все еще новый вирус, как объяснили ученые, и еще много информации о нем не обнаружено.

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"Мы видели, что у хомяков, у которых развиваются очень незначительные формы COVID-19, это явление, пожалуй, можно остановить. Поэтому мы можем надеяться, что оно также может быть обратимым у людей", – отметил соавтор статьи Винсент Прево из научно-исследовательского центра в Лилле.