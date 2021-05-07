Если это действительно так, то теперь понятно, почему у некоторых переболевших COVID-19 положительный тест на коронавирус может быть и через несколько месяцев после выздоровления.

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Теперь у нас есть неопровержимое доказательство того, что последовательности коронавируса могут встраиваться в геном,

– написал биолог Рудольф Ениш.

Авторы статьи уверяют, что в отдельных случаях фермент в человеческих клетках может копировать последовательности вируса в ДНК и хранить их в хромосомах.

В первой работе ученые утверждали, что когда человеческие клетки с LINE-1 инфицируются коронавирусом, ДНК SARS-CoV-2 поселяется в хромосомах клеток.

LINE-1 – что это? Генетические последовательности, которые остались у людей после контакта с ретровирусами в древности и засоряют 17% генома.

Но тогда у ученых не было достаточно доказательной базы для материала: оппоненты говорили, что такие же причудливые образования постоянно возникают в процессе сканирования хромосом в лаборатории.

Позже исследователи провели эксперимент, поэтому в новой публикации сумели привести доказательства того, что найденные ими артефакты можно объяснить только причудливыми ДНК вируса и человека. Результаты работы подкрепили первоначальную гипотезу.

Главный вопрос теперь заключается в том, как генетические данные вируса влияют на здоровье человека или диагностику COVID-19. И действительно ли можно таким образом объяснить положительные результаты тестов на коронавирус у людей, которые должны были бы уже давно выздороветь. Пока у ученых нет ответа на этот вопрос.