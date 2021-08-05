Повреждение нервной системы и мозга

Вывод ученых основан на результатах наблюдения за самочувствием людей пожилого возраста, перенесших коронавирусную инфекцию. Наблюдение велось в Аргентине. Специалисты зафиксировали проблемы с памятью и мышлением, характерные для пациентов с диагностированной болезнью Альцгеймера.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что коронавирус, перенесенный в пожилом возрасте, повышает риск болезни Альцгеймера. Речь идет, прежде всего, о тех людях, которые при заболевании COVID-19 возникали неврологические симптомы.

У таких пациентов обнаружили скачок уровня белков, которые сигнализируют о воспалении в нервной системе и повреждения клеток головного мозга, они свойственны болезни Альцгеймера.

Тяжесть течения коронавируса не имеет значения

Другое исследование, в котором участвовали жители Нью-Йорка с неврологическими симптомами, которые наблюдались на ранней стадии коронавируса, также показало, что в головном мозге после COVID-19 может повышаться концентрация белков, ассоциированных с развитием воспаления нервной ткани, болезни Альцгеймера и деменции.

При этом исследователи отмечают, что тяжесть перенесенного коронавируса не имеет значение в плане возможного повреждения ЦНС – поражение головного мозга может возникать даже в случае легкой формы COVID-19.

Ранее ученые уже предупреждали о "двойном ударе" пандемии для пожилых пациентов с деменцией. По мнению специалистов, эти люди особенно уязвимы сейчас, поскольку попадают в группу риска по возрасту и имеют сложности с запоминанием правил техники безопасности.