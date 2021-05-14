Таким образом, согласно данным исследования, проведенного учеными из Медицинской школы Миллера при Университете Майами, дисфункция кровеносных сосудов, возникающая вследствие коронавирусной инфекции, может способствовать развитию импотенции у мужчин, которые переболели COVID-19.

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Как происходило исследование

Отмечается, что изначально авторы исследования обнаружили, что у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, после коронавируса развилась достаточно серьезная эректильная дисфункция.

У одного пациента ковид протекал в тяжелой форме и требовал госпитализации, у другого болезнь оказалась умеренной. А это показывает, что любой мужчина рискует столкнуться с импотенцией. Ученые собрали у мужчин образцы ткани полового члена.

Эректильная дисфункция

В итоге, было установлено, что вирус присутствовал в тканях полового члена мужчин. У этих же пациентов отмечены признаки нарушения эндотелия. У здоровых мужчин из контрольной группы не было ни того, ни другого.

Это означает, что мужчины, у которых развивается инфекция коронавируса, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом COVID-19. Поэтому им следует обратиться к медицинскому специалисту, если у них появились соответствующие симптомы.