Коронавирус может вызвать эпидемию деменции

Согласно исследованию, в котором приняли участие более 100 ассоциаций больных с Альцгеймера и деменцией из разных стран, мир может столкнуться с неизбежной волной дополнительных случаев деменции.

Хотя в Международной организации борьбы с болезнью Альцгеймера (ADI) приветствовали решение правительств защитить уязвимые группы населения от COVID-19, предоставив доступ к вакцинам против вируса, оказалось, что этого недостаточно для людей, у которых развивается деменция с ранним началом.

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Влияние пандемии на больных деменцией

Деменция вызывает нарушение мозга, которое ухудшает способность запоминать, думать или принимать повседневные решения. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенным типом деменции. Хотя деменция чаще всего встречается у пожилых людей, она не является частью нормального старения.

В краткосрочной перспективе "показатели деменции могут временно снизиться в результате большой смертности людей с деменцией из-за COVID-19, причем от 25 до 45% всех смертей от COVID-19, по оценкам, приходится на людей с деменцией, заявила исследовательская группа.

Коронавирус может влиять на мозг

В долгосрочной перспективе количество людей, которые испытывают симптомы деменции, может быстро увеличиться "из-за неврологического влияния COVID-19". По данным Университета Джона Хопкинса, с тех пор, как коронавирус впервые возник в Китае в конце 2019 года, зарегистрировали более 218 миллионов случаев COVID-19, из которых более 18 миллионов за последний месяц.

Сейчас ADI призывает Всемирную организацию здравоохранения и правительства по всему миру срочно ускорить исследования потенциального влияния COVID-19 на рост показателей деменции.

Ученые исследовали почти 300 взрослых в период от 3 до 6 месяцев после заражения COVID-19. Они обнаружили, что большая часть пациентов испытывают постоянные проблемы с памятью, причем примерно у каждого четвертого есть дополнительные проблемы с мышлением, включая языковую и трудоспособное дисфункцию.

1 сентября стартует Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера, мы подготовили большой материал об этой болезни.

В новом исследовании ученые доказали, что плохой сон – один из факторов риска деменции, нормализация же сна может предотвратить развитие слабоумия.