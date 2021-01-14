Американские ученые обнаружили, что вирус SARS-CoV-2 способен непосредственно инфицировать центральную нервную систему. Также им удалось выявить некоторые механизмы влияния этого вируса на клетки мозга. Открытие поможет разработать терапию различных неврологических симптомов COVID-19.

Поэтому, несмотря на то, что COVID-19 является преимущественно респираторным заболеванием, коронавирус может влиять на множество различных органов, в том числе и на центральную нервную систему, провоцируя головные боли, потерю обоняния и вкуса, когнитивные нарушения, делирий, инсульт и кровоизлияния. О результатах исследования пишет EurekAlert.

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Суть исследования

Для того, чтобы ответить на вопрос, может ли SASR-CoV-2 инфицировать нейроны или другие типы клеток мозга, ученые из Йельского университета проанализировали способность вируса заражать органеллы мозга человека – миниатюрные трехмерные органы, выращенные в лаборатории из стволовых клеток.

Они обнаружили, что вирус действительно способен инфицировать нейроны этих органоидов и использовать их метаболизм для размножения. При этом соседние, незараженные нейроны умирают из-за сокращения подачи кислорода.

Что это значит

Наше исследование четко показало, что нейроны могут становиться мишенью инфекции SARS-CoV-2 с разрушительными последствиями локализованной ишемии в мозге и клеточной смерти,

– заявил автор исследования.

Ученые предоставили исчерпывающие доказательства способности SARS-CoV-2 инфицировать мозг и центральную нервную систему, но за неимением надежных клинических данных все еще не ясно, какие могут быть неврологические последствия COVID-19 в долгосрочной перспективе.