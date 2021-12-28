Сообщается о сроке вплоть до 230 дней, после того, как пациенты испытывали первые симптомы инфекции. В частности, вирус широко распространяется в организме даже среди пациентов с бессимптомным или легким COVID-19.

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Вирус поражает несколько органов

Обнаружили, что коронавирус способен поражать несколько органов. Он реплицировался в нескольких частях тела, особенно в мозге, в течение 7 месяцев после появления симптомов.

Однако даже несмотря на распространение в организме, ученые не наблюдали воспалений за пределами легких.

Внимание! Исследование выпущено как препринт. Это означает, что оно еще не прошло рецензирование независимыми экспертами.

Какие органы страдают больше всего

Чтобы понять, как вирус распространяется в организме, особенно в мозге, ученые провели вскрытие 44 пациентов, которые умерли из-за коронавируса. Команда под руководством Дэниела Чертова из Национального института здравоохранения США составила карту распространения вируса в организме.

Больше всего вируса – 97,7% – пришлось на дыхательные пути в ранних случаях недуга.

Потом по количеству его нашли в:

сердечно-сосудистой ткани;

лимфоидной ткани;

ткани желудочно-кишечного тракта;

почечные, эндокринной, репродуктивной ткани;

мышцах;

коже;

жировой ткани;

периферической нервной ткани;

тканях мозга.

Мы продемонстрировали, что SARS-CoV-2 широко распространен даже в организме тех пациентов, которые умерли с бессимптомной или легкой формы COVID-19, и что репликация вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования,

– отметили исследователи.

Специалисты добавили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от "затяжного ковида" или постковида. При котором в течение длительного времени они испытывают последствия для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.

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