Сообщается о сроке вплоть до 230 дней, после того, как пациенты испытывали первые симптомы инфекции. В частности, вирус широко распространяется в организме даже среди пациентов с бессимптомным или легким COVID-19.
Обратите внимание Жить в гармонии и спокойствии: практические советы, как перестать себя накручивать
Вирус поражает несколько органов
Обнаружили, что коронавирус способен поражать несколько органов. Он реплицировался в нескольких частях тела, особенно в мозге, в течение 7 месяцев после появления симптомов.
Однако даже несмотря на распространение в организме, ученые не наблюдали воспалений за пределами легких.
Какие органы страдают больше всего
Чтобы понять, как вирус распространяется в организме, особенно в мозге, ученые провели вскрытие 44 пациентов, которые умерли из-за коронавируса. Команда под руководством Дэниела Чертова из Национального института здравоохранения США составила карту распространения вируса в организме.
Больше всего вируса – 97,7% – пришлось на дыхательные пути в ранних случаях недуга.
Потом по количеству его нашли в:
- сердечно-сосудистой ткани;
- лимфоидной ткани;
- ткани желудочно-кишечного тракта;
- почечные, эндокринной, репродуктивной ткани;
- мышцах;
- коже;
- жировой ткани;
- периферической нервной ткани;
- тканях мозга.
Мы продемонстрировали, что SARS-CoV-2 широко распространен даже в организме тех пациентов, которые умерли с бессимптомной или легкой формы COVID-19, и что репликация вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования,
– отметили исследователи.
Специалисты добавили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от "затяжного ковида" или постковида. При котором в течение длительного времени они испытывают последствия для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.
Внимание Скрытый от иммунитета: нашли новый путь проникновения коронавируса в организм