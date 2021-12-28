Сообщается о сроке вплоть до 230 дней, после того, как пациенты испытывали первые симптомы инфекции. В частности, вирус широко распространяется в организме даже среди пациентов с бессимптомным или легким COVID-19.

Обратите внимание Жить в гармонии и спокойствии: практические советы, как перестать себя накручивать

Вирус поражает несколько органов

Обнаружили, что коронавирус способен поражать несколько органов. Он реплицировался в нескольких частях тела, особенно в мозге, в течение 7 месяцев после появления симптомов.

Однако даже несмотря на распространение в организме, ученые не наблюдали воспалений за пределами легких.

Какие органы страдают больше всего

Чтобы понять, как вирус распространяется в организме, особенно в мозге, ученые провели вскрытие 44 пациентов, которые умерли из-за коронавируса. Команда под руководством Дэниела Чертова из Национального института здравоохранения США составила карту распространения вируса в организме.

Больше всего вируса – 97,7% – пришлось на дыхательные пути в ранних случаях недуга.

Потом по количеству его нашли в:

  • сердечно-сосудистой ткани;
  • лимфоидной ткани;
  • ткани желудочно-кишечного тракта;
  • почечные, эндокринной, репродуктивной ткани;
  • мышцах;
  • коже;
  • жировой ткани;
  • периферической нервной ткани;
  • тканях мозга.

Мы продемонстрировали, что SARS-CoV-2 широко распространен даже в организме тех пациентов, которые умерли с бессимптомной или легкой формы COVID-19, и что репликация вируса присутствует во многих внелегочных тканях на ранних стадиях инфицирования,
– отметили исследователи.

Специалисты добавили, что некоторые пациенты, переболевшие COVID-19 в тяжелой форме, впоследствии страдают от "затяжного ковида" или постковида. При котором в течение длительного времени они испытывают последствия для сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем организма.

Внимание Скрытый от иммунитета: нашли новый путь проникновения коронавируса в организм