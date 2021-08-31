Коронавирус мутирует гораздо быстрее: эксперты рассказали, как уберечься
Источник:UNN
Исследователи из Великобритании недавно выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Такая быстрая мутация может привести к неизбежным последствиям.
В частности, к тому, что вирус начнет поражать и другие клетки организма. Такое мнение высказал врач Александр Карловский.
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Речь идет о расширении влияния – вирус будет поражать не только легкие или рецепторы, которые есть в эпителии, но и другие органы. Поэтому он советует, если у вас появились любые симптомы коронавируса, надо сразу делать тестирование.
Если будет вовлечено больше клеток, которые начнут поражаться вирусом, то могут появиться новые симптомы, более тяжелое течение болезни, увеличение летальных исходов,
– заявил врач.
"Поэтому при наличии каких-либо симптомов, надо сразу делать тестирование", – добавил он.
По словам специалистов, если пациент болеет коронавирусом более чем несколько недель, вирус может начать мутацию внутри организма, что и приводит к появлению новых штаммов.
Темпы тестирования в Украине
Как известно, в течение 30 августа в Украине провели 46 014 тестов на коронавирус, из них:
- методом ПЦР – 21 236,
- методом ИФА – 7 031,
- исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 747.
В целом в Украине провели 11 980 323 тестирования методом ПЦР.
Скорость мутации коронавируса: исследование
Источник: Genome Biology and Evolution
- Ранее считалось, что возбудитель вируса SARS-CoV-2 изменяется примерно раз в две недели. Но генетики из Великобритании и Шотландии показали, что это не так.
- Если подсчеты ученых правильные, то это значит, что коронавирус меняется почти раз в неделю. Это означает, что если человек болеет COVID-19 дольше нескольких недель, то SARS-CoV-2 может развиваться внутри него, что потенциально приводит к появлению новых вариантов.
- Так, частота мутаций коронавируса SARS-CoV-2 по крайней мере на 49 – 67% выше, чем можно было полагать.