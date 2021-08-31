Коронавирус мутирует гораздо быстрее: эксперты рассказали, как уберечься

Исследователи из Великобритании недавно выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 мутирует гораздо чаще, чем предполагалось ранее. Такая быстрая мутация может привести к неизбежным последствиям.

В частности, к тому, что вирус начнет поражать и другие клетки организма. Такое мнение высказал врач Александр Карловский.

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Речь идет о расширении влияния – вирус будет поражать не только легкие или рецепторы, которые есть в эпителии, но и другие органы. Поэтому он советует, если у вас появились любые симптомы коронавируса, надо сразу делать тестирование.

Если будет вовлечено больше клеток, которые начнут поражаться вирусом, то могут появиться новые симптомы, более тяжелое течение болезни, увеличение летальных исходов,

– заявил врач.

"Поэтому при наличии каких-либо симптомов, надо сразу делать тестирование", – добавил он.

По словам специалистов, если пациент болеет коронавирусом более чем несколько недель, вирус может начать мутацию внутри организма, что и приводит к появлению новых штаммов.

Темпы тестирования в Украине

Как известно, в течение 30 августа в Украине провели 46 014 тестов на коронавирус, из них:

методом ПЦР – 21 236,

методом ИФА – 7 031,

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 17 747.

В целом в Украине провели 11 980 323 тестирования методом ПЦР.

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Источник: Genome Biology and Evolution