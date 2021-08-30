Коронавирус мутирует вдвое быстрее, чем считали ранее

Ранее считалось, что возбудитель вируса SARS-CoV-2 изменяется примерно раз в две недели. Но генетики из Великобритании и Шотландии показали, что это не так.

Ученые из Центра эволюции Милнера при Университете Бата и Эдинбургского университета обнаружили, что предыдущие исследования не учитывали многие мутации. То есть вирус мутировал, но новые варианты так и не идентифицировали с помощью секвенирования.

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Большинство мутаций вирусов не проходят тест на выживание. Они не живут достаточно долго, чтобы их можно было секвенировать, поэтому часто не попадают в расчеты скорости изменений патогена.

Исследователи подсчитали и обнаружили, что частота мутаций коронавируса SARS-CoV-2 по крайней мере на 49 – 67% выше, чем можно было полагать.

Учитывая высокий показатель соотношение Ka / Ks, можно предположить, что большая часть такого отбора внутри хозяина – очистка от бессмысленных мутаций. Однако, по нашим оценкам, отбор против бессмысленных мутаций составляет лишь 10% всех "пропущенных" мутаций,

– говорится в исследовании.

Продолжительность болезни влияет на появление мутаций

Если подсчеты ученых правильные, то это значит, что коронавирус меняется почти раз в неделю. Это означает, что если человек болеет COVID-19 дольше нескольких недель, то SARS-CoV-2 может развиваться внутри нее, что потенциально приводит к появлению новых вариантов.

Альфа-штамм (британский) считается результатом эволюции вируса внутри человека, который не смог избавиться от инфекции. Но, поскольку большинство людей выздоравливают до того, как SARS-CoV-2 изменится, вероятность развития новой мутации у одного пациента обычно не так высока. Однако наши новые оценки указывают, что у людей с длительной болезнью больший риск эволюции вируса, чем предполагалось,

– заметили ученые.

Почему коронавирус мутирует

Источник: Healthline