Коронавирус начал распространяться в США и Европе еще в 2019 году

Появилось еще одно исследование, которое свидетельствуют о том, что коронавирус в США и Европе появился задолго до того, как начали официально фиксировать первые случаи.

Местная передача COVID-19 проходила в Калифорнии, Нью-Йорке, Флориде и Техасе задолго до первого зарегистрированного случая заболевания в США (20 января 2020 года). Такая же ситуация и в Европе.

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Международная группа экспертов по передаче инфекционных заболеваний пришла к выводу, что отсутствие знаний о COVID-19 позволяли вирусу циркулировать незамеченным в течение нескольких недель. Таким образом, до декабря 2019 года и января 2020 года в нескольких регионах Европы и США передача инфекции была вероятна в нескольких регионах. А в начале марта системы эпиднадзора действительно выявляли от 1 до 3 случаев заражения из 100.

Для анализа команда использовала статистическую модель, известную как проект Global Epidemic and Mobility (или GLEAM). Для моделирования возможных сценариев эпидемий GLEAM разделяет мир на 3 200 субпопуляций, сосредоточенных вокруг транспортных узлов в 200 городах.

Ученые использовали GLEAM на ранних этапах пандемии для анализа распространения COVID-19 в Китае и пришли к выводу, что ограничения на поездки из Уханя могли задержать распространение вируса всего на несколько дней.

Запреты на поездки бездействуют – они всегда применяются слишком поздно. К тому времени, когда страна запрещает, болезнь уже распространяется в этой стране,

– говорится в исследовании.

Какие мероприятия действительно работают при появлении новой болезни

По словам ученых, на раннем этапе вспышки работает хорошее наблюдение и быстрое принятие мер по сдерживанию.

В случае COVID-19, например, болезнь имеет некоторые отличительные черты, такие как потеря вкуса и запаха, и мониторинг данных о зарегистрированных симптомах мог бы помочь должностным лицам общественного здравоохранения определить области местной передачи.

Значение имеет и использование тестов полимеразной цепной реакции и фармацевтические вмешательства, в частности: ношение масок, физическая дистанция, изоляция и карантин для близких контактов.

Исследователи уверены, что эти методы могут контролировать распространение болезни до появления лекарств и вакцин.