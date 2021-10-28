Новый механизм клеточной защиты

Так, исследователи обнаружили белок, защищающий клетку от инфицирования. Именно с ним связывается спаечный белок SARS-CoV-2, чтобы захватить клетку и получить над ней контроль. С открытием этого механизма появляются новые возможности для разработки эффективных целевых препаратов против COVID-19.

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Как вирус вырывается из противовирусной защиты клетки

Группа исследователей из США обнаружила, что SARS-CoV-2 прикрепляется к сенсорному белку клетки человека – галектина-8 – деактивирует его и тем самым разрушает систему противовирусной защиты клетки. Именно это позволяет вирусу ее захватить.

SARS-CoV-2 взаимодействует с галектином-8 с помощью спаечного белка. Деактивация происходит с помощью ключевого фермента коронавируса – протеазы 3CL, которая разрезает белок буквально пополам.

Как эти знания помогут побороть недуг

Эти же результаты подтверждает фактическая клиническая картина. Ученые проанализировали образцы клеток легких пациентов с COVID-19. Специалисты определили, что функция галектина-8 была серьезно нарушена в инфицированных клетках.

Кроме галектина-8, ученые определили еще примерно 150 других белков клетки-хозяина, которые также разрезают и деактивируют этот же ключевой фермент коронавируса – 3CL. Четыре из них принадлежат к важному сигнальному пути Hippo – он контролирует жизненно важные функции клетки.

Эти важные подробности механизма клеточной защиты определяют новые цели для разработки лекарств против COVID-19. Новая стратегия может быть направлена ​​на предотвращение деактивации вируса важнейших клеточных функций,

– заявили авторы.

Между тем другая группа ученых ранее представила экспериментальный препарат, который блокирует проникновение SARS-CoV-2 в клетки за счет захвата других белков.