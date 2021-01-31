Коронавирус не покидает ряды ВСУ: сколько военных заболели
В рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 болеют 749 человек. За сутки 30 января болезнь подтвердили еще у 17 военных.
Источник: командование Медицинских сил ВСУ
С начала эпидемии коронавируса в ВСУ выздоровели 14 774 человека, к сожалению, умерли – 43.
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По состоянию на 31 января болеют 749 военных и работников Вооруженных сил. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 146 человек.
За минувшие сутки заболевание подтвердили у 17 человек.
В больницах оказались 4 человека:
- Черкасский военный госпиталь – 2 военнослужащих;
- Житомирский и Запорожский военные госпитали – по 1 военному.
Состояние здоровья больных удовлетворительное, им назначили необходимое лечение.
Еще 13 человек лечатся от коронавируса дома.
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