Как коронавирус повлиял на статистику смертности

По официальной информации, от COVID-19 в течение указанного периода умерли 40 014 украинцев (в том числе в сентябре – 2 937 человек). Коронавирусная болезнь на четвертом месте среди причин смерти в Украине.

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Кривая смертности

Самая частая причина смерти украинцев – болезни системы кровообращения. От сердечно-сосудистых заболеваний умерли 306 127 человек: от ишемической болезни сердца – 213 278 человек, от инсульта – 59 270 человек.

Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 55 352 украинцев.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 18 093 людей.

Болезни органов дыхания стали причиной смерти 15 364 человек, в том числе от гриппа и пневмонии умерли – 11 698 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 4 648 человек, среди них туберкулез – 2 090, от Спида умерло 1 712 украинца.

Внешние причины смерти

Кроме того, 20 816 украинцев погибли в результате внешних причин:

транспортные несчастные случаи – 2 571 человека;

утопление – 1 344 человек;

гибель на пожаре – 866 человек;

случайное отравление (кроме алкоголя) – 1 148 человек;

отравление алкоголем – 1 281 человек;

самоубийства – 4 584 человека;

умышленные убийства – 949 человек.

К слову, за январь-сентябрь этого года в Украине умерло 487 855 человек – это на 61 168 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерло 426 687 человек.

В НАН говорят, что умерших от COVID-19 может быть больше

В НАН Украины заявили, что до конца года официальное число умерших от COVID-19 в Украине может достичь 100 тысяч. При этом реальное количество умерших от болезни украинцев минимум вдвое выше.

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