Коронавирус обязательно будет продолжать мутировать, – эпидемиолог

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сейчас в мире циркулируют 4 основные мутации COVID-19. Однако появление новых вариантов коронавируса прогнозировать очень сложно.
Эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что коронавирус обязательно будет мутировать и дальше. По ее словам, это эволюция нового биологического вида, который пришел на планету.
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Коронавирус очень изменчив
Виноград заметила, что в дальнейшем будут появляться новые варианты коронавируса, которые составят для людей большую проблему. Как рассказала эпидемиолог, вирус очень изменчив.
Вирус будет продолжать мутировать. Я вам сразу говорю, что так обязательно будет,
– подчеркнула она.
Виноград также отметила, что в мире пока не получили некий "стандартный штамм", который не будет меняться в течение длительного времени.
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Виноград рассказала о мутации коронавируса: смотрите видео
Новые штаммы COVID-19: что известно
- По данным ВОЗ, в настоящее время в мире наиболее интенсивно распространяются 4 штаммы коронавируса.
- Говорится об "индийском", "южноафриканском" и "британском" штаммах. Вероятно, что еще одной распространенной мутацией COVID-19 является вариант D614G.
- Интенсивная мутация коронавируса вполне естественна, ведь РНК-вирусы более подвержены изменениям и мутациям по сравнению с вирусами ДНК.
- Эксперты оценили эффективность вакцин против коронавируса от новых штаммов болезни. Согласно результатам, 2 дозы вакцины Pfizer-BioNtech почти одинаково защищают как от "индийского", так и от "британского" штаммов. Результаты эффективности вакцины от компании AstraZeneca несколько ниже.