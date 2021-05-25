Коронавирус обязательно будет продолжать мутировать, – эпидемиолог

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что сейчас в мире циркулируют 4 основные мутации COVID-19. Однако появление новых вариантов коронавируса прогнозировать очень сложно.

Эпидемиолог Наталья Виноград заявила, что коронавирус обязательно будет мутировать и дальше. По ее словам, это эволюция нового биологического вида, который пришел на планету.

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Коронавирус очень изменчив

Виноград заметила, что в дальнейшем будут появляться новые варианты коронавируса, которые составят для людей большую проблему. Как рассказала эпидемиолог, вирус очень изменчив.

Вирус будет продолжать мутировать. Я вам сразу говорю, что так обязательно будет,

– подчеркнула она.

Виноград также отметила, что в мире пока не получили некий "стандартный штамм", который не будет меняться в течение длительного времени.

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