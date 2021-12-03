Коронавирус обнаружили у диких животных Канады

В Канаде обнаружили первые случаи коронавируса у диких животных. Так, COVID-19 диагностировали у белых оленей. Болезнь у животных протекает бессимптомно.

Инфекцию SARS-CoV-2 обнаружили у 3 оленей в Квебеке в регионе Эстри. Анализы проводились в конце ноября.

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О необычных пациентах сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Пока нет известных случаев передачи вируса SARS-CoV-2 от оленей к человеку. COVID-19 остается, прежде всего, болезнью человека с типичной передачей от человека к человеку,

– говорится в заявлении канадского Министерства окружающей среды и изменений климата.

Как недуг обнаружили у оленей

С начала пандемии различные канадские федеральные учреждения, правительства провинций и исследовательские институты анализировали распространение коронавируса в дикой природе, поскольку уже известны единичные случаи инфицирования животных. Пока неизвестно, какими будут последствия передачи COVID-19, к примеру, хищникам, которые охотятся на оленей.

Сейчас Министерство окружающей среды и изменений климата ожидает результатов тестирования еще около 3 тысяч образцов.

Люди могут заразить животных коронавирусом

Люди, инфицированные коронавирусом SARS-CoV-2, могут заразить домашних животных. Между тем, по мнению экспертов, практически невозможно, чтобы животное инфицировало человека.

Также нет никаких данных о том, что коронавирусом болели домашние животные. Преимущественно болезнь выявляли у жителей зоопарков и у норок на меховых фермах.

В Монголии от коронавируса умерли 2 бобра. Это первые известные случаи смерти животных от COVID-19.



Коронавирус у домашних животных / Источник: CDC / Инфографика 24 канала