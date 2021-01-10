COVID-19 в оккупированном Крыму: какова ситуация с заболеваемостью
В течение суток 9 января 2021 года на территории оккупированного Крыма зафиксировали 213 случаев заболеваемости коронавирусом. Всего обследовали 4 411 человек.
В то же время лишь 174 человека обращались за медицинской помощью. Об этом сообщил российский глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
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По его словам, еще 37 случаев инфицирования коронавирусом обнаружили среди контактных лиц. Он также добавил, что в течение суток выздоровели 243 человека.
Вылечились за весь период – 21 820 человек,
– подчеркнул Аксенов.
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