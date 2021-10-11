Исследование коронавируса у беременных

В первом исследовании ученые проанализировали все подтвержденные случаи COVID-19 у женщин, которые рожали в одной из больниц Техаса с марта по сентябрь 2020 года. Среди тех, у кого были симптомы заболевания, в экстренной госпитализации нуждались 58% пациенток. В группе женщин, которые переносили коронавирусную инфекцию бессимптомно, неотложная медицинская помощь понадобилась 46% женщин.

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Осложнения во время беременности

Кроме того, у таких женщин чаще диагностировалось тазовое предлежание и хроническое воспаление, что негативно сказывалось на состоянии новорожденных. Такие дети с большей вероятностью нуждались в кислородной поддержке и госпитализации в отделение интенсивной терапии.

Роды у женщин с COVID-19 чаще, чем у здоровых женщин, проходили с кесаревым сечением, однако ученые предположили, что врачи рекомендовали для них эту меру из соображений осторожности.

Похожие результаты другого исследования

Другое исследование провели специалисты медицинского центра Mayanei Hayeshua в Израиле. Они изучили медицинские карты около 2,3 тысячи беременных на третьем триместре и также обнаружили значительные различия в показателях у будущих матерей с COVID-19 и без него.

Симптомы заболевания были у трети инфицированных женщин (33%), и именно в этой группе были выявлены самые тяжелые осложнения – вероятность на 20% больше по сравнению со здоровыми женщинами. Среди беременных с бессимптомной инфекцией риск осложнений был выше на 14%.

У пациенток с коронавирусом чаще диагностировали гестационный диабет, уровень лейкоцитов в крови снижен, и у них был повышен риск сильного кровотечения во время родов. У их детей чаще развивалась дыхательная недостаточность.

По мнению авторов обеих научных работ, все эти результаты наглядно показывают необходимость вакцинации беременных женщин.

Ранее исследователи из Великобритании обнаружили еще одно влияние коронавируса на здоровье будущих детей. Оказывается, он косвенно укрепляет иммунную систему плода.