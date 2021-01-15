Специалисты по инфекционным заболеваниям и чиновники от здравоохранения предупреждают, что коронавирус, ставший причиной пандемии, станет эндемическим заболеванием, то есть будет сопровождать человечество постоянно, пусть и не в таких угрожающих масштабах, как сейчас.

С этим мнением согласился глава компании Moderna, которая разработала один из вариантов вакцины, пишет CNBC. Медицинским работникам придется постоянно следить за появлением новых вариантов коронавируса, чтобы ученые могли создавать вакцины для борьбы с ними.

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Нам придется жить с этим вирусом, как мы думаем, вечно,

– заявил он на конференции по здравоохранению JPMorgan Healthcare.

COVID-19 уже никуда не исчезнет

Такого же мнения придерживается и главный научный советник Великобритании.

Скорее всего, коронавирус превратится в сезонное заболевание вроде гриппа,

– сказал он на заседании стратегического комитета по национальной безопасности в Лондоне.

Мутации коронавируса – его сила

Совсем недавно ученые из штата Огайо, США, обнаружили два новых варианта вируса, возникшие в Штатах. Один из них быстро стал господствующим штаммом в Колумбусе, столице штата, всего за три недели конца декабря – начала января.

До этого были обнаружены новые мутации вируса в Великобритании, Японии и ЮАР. Кроме того, в уже 12 странах выявлено носителей новой мутации SARS-CoV-2, которая снижает иммунный ответ более чем в 10 раз, то есть снижает эффективность вакцины.

Представители фармацевтических компаний, которые разработали основные виды вакцин от коронавируса, утверждают, что их препараты способны справиться с новыми штаммами, хотя полной уверенности в этом у них нет.