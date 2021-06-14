Коронавирус отступает: в Германии самая низкая за 8 месяцев заболеваемость

В Германии зафиксировали 549 новых случаев инфицирования коронавирусом – меньше всего за последние 8 месяцев. Последний раз показатель менее 1000 (922 случая) регистрировали 21 сентября прошлого года.

Заболеваемость пошла на спад

Семидневная заболеваемость в среднем по стране также упала и составляет 16,6 на 100 тысяч населения – это самый низкий показатель с 4 октября 2020 г.

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Из-за улучшения эпидемиологической ситуации в правительстве страны обсуждают возможность ослабления масочного режима.

В частности, министр здравоохранения Йенс Шпан выступает за постепенный отказ от масок.

Сначала планируют отменить ношения средств защиты на открытом воздухе, а в регионах с очень низким уровнем заболеваемости и высоким уровнем вакцинации, постепенно хотят отказаться от масок и в закрытых помещениях.

Статистика COVID-19 в Германии

С начала пандемии в Германии заразились коронавирусом 3 715 518 человек, жертвами недуга стали 89 844 инфицированных.

По меньшей мере одну дозу вакцины в ФРГ получили 48,1% населения, полностью привиты 25,7%.