Коронавирус на Паралимпиаде-2020: госпитализировали первого больного

На Паралимпиаде-2020 заявили о первом случае госпитализации больного коронавирусом. Это первый такой случай после открытия Игр.

О первом случае госпитализации 26 августа заявил Организационный комитет Паралимпиады-2020 в Токио. Инфекцию обнаружили у человека, связанного с Играми.

К теме Уникальная Олимпиада-2020 глазами украинской борчихи Оксаны Ливач: эксклюзив

Что известно о пациенте

При этом инфицированный не является спортсменом. Отмечается, что пациент в стабильном состоянии. Но насколько тяжелое течение болезни, не сообщили.

Человек из-за границы, связанный с Играми, но не спортсмен. Его госпитализировали после положительного результата теста на коронавирус в понедельник… пациент в стабильном состоянии,

– говорится в сообщении.

Коронавирус на Паралимпиаде-2020

В общем обнаружили 184 больных коронавирусом. Среди них 15 спортсменов-иностранцев, которые проживают на территории Олимпийской деревни.

За минувшие сутки, 26 августа, в комитете заявили о еще 15 новых случаях COVID-19.

Паралимпиада-2020 стартовала 24 августа и продлится до 6 сентября. К слову, в ней примут участие 143 украинских атлета. Украина будет представлена в 15 видах спорта из 22.