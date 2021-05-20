В новом исследовании, проведенном учеными медицинского комплекса Маунт-Синай в США, ученые впервые получили надежные доказательства того, что коронавирус способен заражать непосредственно клетки глаза.

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Как происходило исследование

Они взяли донорские клетки умерших пациентов и в лабораторных условиях подвергли их воздействию SARS-CoV-2. Через 24 часа заражение подтвердилось, после чего ученые провели генетический анализ образцов с секвенированием РНК и сравнили их со здоровыми клетками.

Глаза – "ворота" для коронавируса

Ученые обнаружили в инфицированных образцах белки SARS-CoV-2, с помощью которых вирус проникает в организм. Исследователи также подтвердили способность патогена ингибировать белок интерферон-бета, который обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.

Наиболее уязвимыми для коронавируса оказались клетки на поверхности глаза, то есть те, которые больше всего сталкиваются с окружающей средой. Самым чувствительным оказался лимб роговицы – место соединения роговицы со склерой.

Полученные данные не только дополняют наше понимание биологии SARS-CoV-2, но и подчеркивают важность мытья рук, поскольку теперь глаза человека следует рассматривать как "ворота" для инфекции,

– рассказали авторы исследования.