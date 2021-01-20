Во время пандемии мы все начали держаться подальше от тех, кто кашляет или чихает. Но даже во время общения с инфицированным человеком на протяжении пол минуты на расстоянии двух метров вы легко можете заразиться, считают авторы нового исследования.

Ученые Университета Кембриджа смоделировали передачу вируса с учетом размера капель, попадающих в окружающую среду при кашле или разговоре, а также различных факторов – состав вирусного аэрозоля и времени осадки, пишет

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Риск передачи коронавируса

Авторы также проанализировали риск заражения с учетом вирусной нагрузки у больных COVID-19, рассчитав необходимую для заражения дозу вируса на основании исследования другого коронавируса. Результаты показали, что риск передачи вируса одинаково высок при кашле и разговоре, если находиться без маски на расстоянии 2 метров от зараженного.

Устойчивость вируса

Даже через час после того, как инфицированный человек поговорил всего 30 секунд, капельная суспензия, которая осталась в воздухе, содержит больше вирусной массы, чем после кашля. Именно поэтому люди так легко заражаются в помещениях с плохой вентиляцией, считают ученые.

Вы можете даже не взаимодействовать с больным COVID-19, а просто оказаться в том же месте, где он был час назад, и заразиться. Анализ также показал, что при разговоре или кашле вирусным частицам нужно всего несколько секунд, чтобы преодолеть расстояние более двух метров и достичь новой "мишени".

Что делать

Авторы исследования подчеркивают необходимость ношения масок, соблюдения социальной дистанции и хорошей вентиляции в помещениях, что не позволит скапливаться вирусному аэрозолю – все эти факторы непосредственно влияют на риск заражения.