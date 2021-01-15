По состоянию на 15 января 2021 года в Украине среди детей обнаружили 61 333 случаев заражения коронавирусом. За последние несколько месяцев участились случаи симптомного течении COVID-19.

Ранее у детей COVID-19 чаще протекал бессимптомно. Но в последнее время "коронавирус помолодел". Об этом во время брифинга 15 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

К теме В грудном молоке переболевших COVID-19 матерей нашли сильные антитела

В последние месяцы среди детей участились случаи симптомного течении коронавируса. Более того, теперь маленькие пациенты чаще нуждаются в госпитализации.

Максим Степанов "Причем в ноябре этот показатель (заболеваемости коронавирусом среди детей – ред.) составлял 3,1%, а в декабре этот показатель подскочил до 5,9% от общего количества. Эта тенденция, наблюдаемая во всем мире. Коронавирус стал чаще поражать наших детей, они стали чаще болеть.

Обучение в школах не восстановят до 25 января: Степанов объяснил причину

До окончания локдауна обучение в школах не восстановят.

Степанов пояснил, что начало оффлайн обучения в 1-4 классах приведет к росту интенсивности инфицирования через перекрестное заражение детей.

Министр отметил, что в большинстве случаев коронавирус протекает у детей бессимптомно, поэтому обнаружить инфицированных и не допустить их к обучению будет невозможно.

Если у ребенка появились симптомы, это означает, что предыдущие 3 дня он инфицировал других учеников и учителей.