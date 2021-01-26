Пандемия нанесла сокрушительный удар по психическому здоровью населения: врачи стали чаще диагностировать депрессию и тревожное расстройство. По данным нового исследования, большое количество людей переживает сейчас тревожный синдром, последствия которого могут сказываться долгие годы.

Источник: Plos One.

Ученые австралийского Университета Флиндерса провели онлайн-опрос с участием 1 040 жителей из пяти стран с целью проанализировать стрессовые реакции на изоляцию и страхи, связанные с COVID-19. В частности, исследователи сосредоточились на таких проявлениях стресса, как повторяющиеся тревожные мысли, беспокойство и размышления о пандемии.

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Влияние коронавируса на психику людей

Абсолютное большинство респондентов сообщили о том, что переживают стресс из-за происходящего. У 13,2% исследователи обнаружили признаки посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это тяжелое психоэмоциональное состояние, которое может сопровождаться тревогой, бессонницей, депрессией, паническими атаками. Как правило, ПТСР возникает уже после травматических событий, но может также появиться из-за ожидания катастрофы.

По мнению авторов исследования, у респондентов это состояние вызвано постоянными страхами за свое здоровье, а также здоровье близких людей. Примечательно, что всего 2% из общей выборки сообщили о том, что столкнулись лично с COVID-19, еще у 5% заболели близкие родственники или друзья.

У большинства участников опроса травматический стресс был связан с возможными опасными для жизни событиями в будущем – заражение, болезнь, потеря работы. Немалую роль в этом сыграли средства массовой информации,

– сообщили ученые.