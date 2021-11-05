Избыточная смертность выше предыдущих показателей

Данные Госстата показали, что за указанный период в 2021 году избыточная смертность достигла уровня в более 46 тысяч человек. Это больше, чем в 2020 году, когда избыточных смертей было 32 569.

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Справка! Избыточная смертность означает превышение количества смертей над ожидаемым показателем. Для оценки уровня этого показателя исследователи использовали средние ежемесячные данные за 5 лет до начала пандемии COVID-19 – с 2015 по 2019 годы.

Аналитики выяснили, что в среднем за 5 лет с января по август умирали по 393 тысячи человек, а в этом году – 440 тысяч.

И в текущем, и в прошлом году, показатель избыточной смертности заметно превышает потери от коронавируса,

– говорится в сообщении.

Коронавирус повлиял на другие причины смерти

Это говорит о том, что избыточная смертность указывает не только на количество умерших из-за COVID-19 и его последствий. Аналитики считают, что пандемия повлияла и на другие причины смерти.

В условиях перегруженности больниц многие украинцы с другими тяжелыми болезнями не получают вовремя необходимое лечение,

– подытожили в Опендатабот.

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

Источник: Минздрав