Избыточная смертность выше предыдущих показателей
Данные Госстата показали, что за указанный период в 2021 году избыточная смертность достигла уровня в более 46 тысяч человек. Это больше, чем в 2020 году, когда избыточных смертей было 32 569.
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Аналитики выяснили, что в среднем за 5 лет с января по август умирали по 393 тысячи человек, а в этом году – 440 тысяч.
И в текущем, и в прошлом году, показатель избыточной смертности заметно превышает потери от коронавируса,
– говорится в сообщении.
Коронавирус повлиял на другие причины смерти
Это говорит о том, что избыточная смертность указывает не только на количество умерших из-за COVID-19 и его последствий. Аналитики считают, что пандемия повлияла и на другие причины смерти.
В условиях перегруженности больниц многие украинцы с другими тяжелыми болезнями не получают вовремя необходимое лечение,
– подытожили в Опендатабот.
Актуальная статистика COVID-19 в Украине
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки в Украине заболели коронавирусом 26 488 человек, среди инфицированных 1654 ребенка и 488 медработников.
- С начала пандемии COVID-19 в стране подтвердили 3 032 951 случай заболевания. Жертвами коронавируса стали 70 842 пациента.