Коронавирус повреждает еще один важный орган

Известно, что риск смерти от коронавирусной инфекции у людей с сахарным диабетом 1 типа в 3,5 раза выше по сравнению с не диабетиками, с диабетом 2 типа – в два раза выше. По мнению ученых, это может быть связано с реакцией клеток поджелудочной железы на патоген.

Пациенты с диабетом имеют повышенный риск осложнений при заражении любыми инфекциями, поскольку это заболевание нарушает иммунную систему. Вопрос о том, почему люди с этим диагнозом настолько подвержены риску тяжелого течения COVID-19, остается открытым.

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Ученые Медицинской школы Стэнфордского университета предположили, что вирус может инфицировать непосредственно поджелудочную железу, как и органы дыхательных путей.

Новое исследование

Специалисты исследовали образцы ткани поджелудочной железы у девяти умерших от COVID-19. Они обнаружили частицы вируса в бета-клетках, продуцирующих инсулин – гормон, снижающий уровень глюкозы в крови.

Чтобы получить дополнительные доказательства своей гипотезы, ученые взяли ткани поджелудочной железы 18 пациентов, умерших от других причин, и в лабораторных условиях заразили их SARS-CoV-2.

Как влияет коронавирус на поджелудочную железу

Мы показали, что инфекция SARS-CoV-2 снижает уровень и секрецию инсулина поджелудочной железы и вызывает апоптоз (процесс клеточной смерти) бета-клеток,

– отметили авторы исследования.

Ученые считают, что повреждение или уничтожение количества этих клеток может потенциально ухудшить симптомы диабета, особенно 1 типа, при котором поджелудочная железа вырабатывает небольшое количество инсулина, или не производит совсем. Специалисты отметили, что для подтверждения этой гипотезы нужны масштабные исследования.