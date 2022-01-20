Новое исследование памяти после коронавируса

В прошлом году американские ученые выяснили, что около трети пациентов после легкого COVID-19 жалуются на снижение качества жизни. В новом исследовании специалисты Оксфордского университета решили оценить качество памяти тех людей, у которых нет явных признаков постковидного синдрома.

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Ученые пригласили 136 добровольцев, которые перенесли коронавирус без осложнения 9 месяцев назад и не имели длительных симптомов. Участники прошли серию тестов и упражнений для проверки памяти и когнитивных способностей.

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Оказалось, что все без исключения добровольцы имеют нарушение так называемой эпизодической памяти – они хуже, чем раньше, помнили свой личный опыт в течение полугода после заражения. У них также были проблемы с концентрацией внимания. Но при этом все участники хорошо прошли тесты на рабочую память, планирование и другие когнитивные способности.

Что удивительно, сами участники не испытывали никаких симптомов при тестировании, однако демонстрировали ухудшение внимания и памяти. Все это говорит о том, что люди могут месяцами испытывать хронические когнитивные последствия,

– сообщили авторы исследования.

Ранее ученые провели опрос более 600 пациентов, которые перенесли легкий COVID-19 за восемь месяцев до анкетирования. На проблемы с памятью пожаловались 11% участников, в контрольной группе участников исследования, у которых не было коронавируса, этот показатель оказался намного меньше – 4%.

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