Что известно о неврологических осложнениях

Острый поперечный миелит – это воспаление спинного мозга, которое может вызвать боль, паралич и проблемы с чувствительностью. Заболевание действительно редкое: 1,34 – 4,6 случая на миллион человек в год. Во время пандемии COVID-19 врачи фиксируют увеличение количества случаев заболевания.

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В работе ученых возраст пациентов варьировался от 21 до 73 лет, и это заболевание затрагивало мужчин и женщин примерно с одинаковой частотой.

У всех пациентов, рассмотренных в исследовании, был паралич и потеря чувствительности, а медицинская визуализация показывала наличие поражений спинного мозга.

Почему коронавирус может вызвать миелит

В целом причину возникновения острого поперечного миелита пока не удалось установить. В некоторых случаях, болезнь развивается, казалось бы, без причины.

Однако известно, что она связана с определенными заболеваниями и инфекциями иммунной системы, включая грипп, вирус Зика, ВИЧ, герпес, корь и краснуху.

Возможно, болезнь вызывают некоторые механизмы иммунной системы в ответ на SARS-CoV-2.