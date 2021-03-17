У людей с проблемами сердца повышенный риск заражения COVID-19. Следовательно, болезнь не провоцирует развитие кардиологических проблем.

Люди с проблемами сердца имеют повышенный риск инфицирования

К такому выводу пришли лондонские ученые, которые проанализировали медицинские записи 310 человек в базе данных британского биобанка. Они пытались установить, что является первопричиной удара по сердцу: инфекция SARS-CoV-2 или наличие предыдущих проблем с сердечно-сосудистой системой.

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Мы обнаружили, что ухудшение структуры и функции сердца связано с высоким риском дальнейшего COVID-19. Это важно, потому что некоторые исследования показали, что COVID-19 может вызывать структурные повреждения сердца. Однако, вероятно, что нарушения в работе сердца у пациентов были раньше инфицирования COVID-19,

– пояснила ведущий исследователь исследования Захра Раиси-Эстабраг.

Ученые оценивали генетическую информацию более чем пол миллиона человек, в том числе подробные МРТ их сердец и ссылки на результаты тестов на COVID-19 от Службы общественного здравоохранения Англии.

Болезни сердца являются риском инфицирования COVID-19

Исследователи обнаружили, что люди, у которых ранее были больные структуры сердца и плохая сердечная функция, имели больше шансов получить положительный результат теста на COVID-19, чем те, у кого не было проблем с сердцем.

Справка: в исследовании учли такие факторы, как возраст, пол, этническую принадлежность, уровень жизни, наличие в анамнезе диабета, проблемы с давлением, высокий уровень холестерина и перенесенный сердечный приступ.

Многие из этих состояний, скорее всего, делают людей склонными к COVID-19, а не возникают из-за инфекции,

– объяснила Раиси-Эстабраг.

Коронавирус ухудшает работу сердца

В то же время многочисленные исследования установили пагубное влияние COVID-19 на сердце. Сердечные осложнения COVID-19 включают сердечную недостаточность, нарушения сердечного ритма, а также изменения в структуре сердца.

Возможно, что пациенты с заболеванием сердца могут иметь осложненное течение COVID-19 и, следовательно, их чаще диагностируют.