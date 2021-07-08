Пандемия COVID-19 далека до завершения – SARS-CoV-2 распространяется быстрее вакцины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

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Трагическая гибель четырех миллионов людей в результате пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека,

– заявил генсек.

Он отметил, что если позволить вирусу распространяться, то в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Кроме того, чем активнее распространение коронавируса, тем больше появляется новых штаммов – заразных, смертоносных и более устойчивых к вакцинам.

Гутерриш призвал создать глобальный план прививок, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины.

По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки глобального плана вакцинации и координации его выполнения и финансирования.

Заболеваемость коронавирусом в мире

Источник: Wolrdometers