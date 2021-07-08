Коронавирус распространяется быстрее вакцины, – ООН
Источник:твитер Антониу Гутерриша
В результате коронавируса с начала пандемии умерли свыше 4 миллионов человек по всему миру. Если разрешить вирусу распространяться, то под угрозой еще миллионы людей.
Пандемия COVID-19 далека до завершения – SARS-CoV-2 распространяется быстрее вакцины. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
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Трагическая гибель четырех миллионов людей в результате пандемии должна побудить нас к срочным действиям, чтобы покончить с ней повсюду и в интересах каждого человека,
– заявил генсек.
Он отметил, что если позволить вирусу распространяться, то в опасности окажутся еще многие миллионы людей. Кроме того, чем активнее распространение коронавируса, тем больше появляется новых штаммов – заразных, смертоносных и более устойчивых к вакцинам.
Гутерриш призвал создать глобальный план прививок, чтобы обеспечить справедливое распределение вакцины.
По его мнению, G20 имеет все возможности для создания экстренной рабочей группы для подготовки глобального плана вакцинации и координации его выполнения и финансирования.
Заболеваемость коронавирусом в мире
Источник: Wolrdometers
- С начала пандемии в мире зарегистрировали более 185 миллионов инфицированных коронавирусом.
- По состоянию на утро 8 июля от недуга умерли 4 017 885 человек.
- Преодолели болезнь 170 103 648 человек.