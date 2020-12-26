Коронавирус в рядах ВСУ: заболеваемость пошла на спад
В течение 25 мая в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили в 78 человек. В общем пока болеют 2 427 военных и работников ВСУ.
Ситуация с COVID-19 в ВСУ
С начала эпидемии выздороветь удалось 11 161 человеку, умерли, к сожалению, 37 военных. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.
Читайте также В Украине за сутки подтвердили 7 709 случаев заражения COVID-19: статистика
По состоянию на 16 декабря болеют 2 427 человек. На изоляции, в том числе и самоизоляции, находятся 423 больных.
Количество военных, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 34 человека.
За сутки 25 декабря недуг подтвердили в 78 военных и работников ВСУ.
Госпитализировали 12 больных:
- В Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 3 военных;
- В Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" и Деснянский военный госпиталь – по 2 военных;
- В 59-й военный мобильный госпиталь – 4 военных;
- В Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военного.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 64 больных:
- Киевская область – 17 военных и 3 работника ВСУ;
- Николаевская область – 11 военных и 3 работника ВСУ;
- Одесская область – 6 военных;
- Житомирская область – 6 военнослужащих и 2 работника ВСУ;
- Донецкая область – 5 военных;
- Львовская и Черновицкая области – по 3 военных;
- Луганская область – 2 военных;
- Черкасская, Винницкая и Херсонская области – по 1 военному.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. В них легкое течение заболевания.
К слову, 25 декабря стало известно о смерти еще одного военного. Он лечился в Центральной городской больнице города Сумы с 2 декабря. Однако спасти его, к сожалению, не удалось.
Поделиться новостью
-
Украина готовится к массовой вакцинации против COVID-19: врач рассказал детали29 декабря , 18:26
-
Надень шапку, потому что будет менингит и другие мифы: все о том, как работает наш иммунитет25 декабря , 16:00
-
В десятки, а то и в сотни раз больше: врач о засекречивании смертей от COVID-19 в Украине27 декабря , 15:21