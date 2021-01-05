В течении 4 января в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили у 62 человек, в больнице оказались 8 из них. В общем пока болеют 1406 военных.

COVID-19 в ВСУ: какая ситуация сейчас

Всего за время эпидемии выздороветь удалось 12 842 людям, к сожалению, умерли – 38. Об этом сообщило в фейсбуке командование Медицинских сил.

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Сейчас болеют 1406 военных и работников ВСУ. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 92 человек. Кроме того, в ближайшие 3 суток у 33 военных истекает срок изоляции.

За сутки 4 января коронавирус подтвердили у 62 человек, в больницах оказались 8 больных.

Где находятся госпитализированные

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военных;

Военно-медицинский клинический центр Восточного и Западного регионов, Мариупольский, Полтавский и 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военному;

Станишовская ЦРБ – 1 работник ВСУ.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением врачей находятся 54 человека

Киевская область – 12 военных и 3 работника ВСУ;

Одесская область – 8 военных и 1 работник ВСУ;

Полтавская область – 5 военных и 1 работник ВСУ;

Днепропетровская область – 6 военных;

Николаевская область – 3 военных;

Харьковская область – 2 военных и 1 работник ВСУ;

Луганская, Запорожская и Львовская области – по 2 военных;

Черкасская, Винницкая, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая и Донецкая области – по 1 военному.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания.

К слову, в течение 3 января в рядах ВСУ подтвердили 8 случаев заражения коронавирусом, а 2 января – 10.

Важно! В медицинском штабе отмечают, что чаще всего COVID-19 распространяется во время эпизодических встреч военных и работников ВСУ с близкими людьми. Поэтому просят не подвергать себя и свою семью опасности.