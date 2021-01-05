Коронавирус в рядах ВСУ: заболеваемость резко возросла
В течении 4 января в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 подтвердили у 62 человек, в больнице оказались 8 из них. В общем пока болеют 1406 военных.
COVID-19 в ВСУ: какая ситуация сейчас
Всего за время эпидемии выздороветь удалось 12 842 людям, к сожалению, умерли – 38. Об этом сообщило в фейсбуке командование Медицинских сил.
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Сейчас болеют 1406 военных и работников ВСУ. На изоляции (в частности, самоизоляции) находятся 92 человек. Кроме того, в ближайшие 3 суток у 33 военных истекает срок изоляции.
За сутки 4 января коронавирус подтвердили у 62 человек, в больницах оказались 8 больных.
Где находятся госпитализированные
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военных;
- Военно-медицинский клинический центр Восточного и Западного регионов, Мариупольский, Полтавский и 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военному;
- Станишовская ЦРБ – 1 работник ВСУ.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На лечении дома под наблюдением врачей находятся 54 человека
- Киевская область – 12 военных и 3 работника ВСУ;
- Одесская область – 8 военных и 1 работник ВСУ;
- Полтавская область – 5 военных и 1 работник ВСУ;
- Днепропетровская область – 6 военных;
- Николаевская область – 3 военных;
- Харьковская область – 2 военных и 1 работник ВСУ;
- Луганская, Запорожская и Львовская области – по 2 военных;
- Черкасская, Винницкая, Черниговская, Житомирская, Хмельницкая и Донецкая области – по 1 военному.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, у них легкое течение заболевания.
К слову, в течение 3 января в рядах ВСУ подтвердили 8 случаев заражения коронавирусом, а 2 января – 10.
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