Станом на 5 лютого у Росії зареєстрували 3 934 606 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 16 688 випадків інфікувань.

Джерело: стопкоронавирус.рф

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+2032), Петербурзі (+1463), Підмосков'ї (+946), а також у Нижньогородській області (+473).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 527 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 75 732.

За цей період одужали 23 582 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 413 495 громадян.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 103,6 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 445 379 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо