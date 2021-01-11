По состоянию на 11 января в России зарегистрировали 3 425 269 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 315 случая инфицирования.

Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь в стране учитывается оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4646), Петербурге (+3004), Подмосковье (+1315), а также в Нижегородской (+474) и Свердловской областях (+384).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 436 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 62 273.

За этот период выздоровели 21 786 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 800 675 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 93,9 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 562 321 граждан.

Коронавирус в России: что известно