Коронавирус в России: более 23 тысяч больных в сутки
По состоянию на 11 января в России зарегистрировали 3 425 269 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 315 случая инфицирования.
Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь в стране учитывается оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4646), Петербурге (+3004), Подмосковье (+1315), а также в Нижегородской (+474) и Свердловской областях (+384).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 436 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 62 273.
За этот период выздоровели 21 786 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 800 675 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 93,9 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 562 321 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В общем экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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