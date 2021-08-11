Власти России сообщали о 799 смертях за сутки 16, 24 и 29 июля. Всего на 11 августа в России с начала пандемии умерли 167 241 человек, болевших коронавирусом. Всего в стране заразились 6 512 859 человек, выздоровели 5 808 777.

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Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь агрессор учитывает и оккупированный украинский Крым.

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2076), Петербурге (+1804) и Подмосковье (+1054).

За этот период выздоровели 20 067 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 5 808 777 граждан. По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 170,1 миллиона тестов на коронавирус.

С начала июня в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом дельта. Из-за этого ряд регионов России ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.

В Москве в июне 2021 года, по данным Росстата, умерли 16 406 человек, что на 7138 человек больше, чем в июне 2019 года. Всего в России в июне 2021 года умерли 185 655 человек, что на 48 418 человек больше, чем в июне 2019 года. Но российские власти всячески скрывают истинные масштабы пандемии.

Вакцинация в России