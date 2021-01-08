По состоянию на 8 января в России зарегистрировали 3 355 794 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 23 652 случая инфицирований.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5027), Петербурге (+3017), Подмосковье (+1226), а также в Нижегородской (+467) и Свердловской областях (+387).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России скончались 454 человека. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 60 911.

За этот период выздоровели 21 677 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 731 129 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 92,9 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 563 754 граждан.

Коронавирус в России: что известно