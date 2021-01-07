По состоянию на 7 января в России зарегистрировали 3 332 142 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 541 случай инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4 871), Петербурге (+3 005), Подмосковье (+1 228), а также в Нижегородской (+403) и Свердловской областях (+384).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 506 человек. Общее количество летальных случаев в стране возросло до 60 457.

За этот период выздоровели 23 729 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 709 452 человека.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 92,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 562 233 человека.

Коронавирус в России: что известно