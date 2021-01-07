Коронавирус в России: умерли более 60 тысяч человек
По состоянию на 7 января в России зарегистрировали 3 332 142 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 541 случай инфицирования.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4 871), Петербурге (+3 005), Подмосковье (+1 228), а также в Нижегородской (+403) и Свердловской областях (+384).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 506 человек. Общее количество летальных случаев в стране возросло до 60 457.
За этот период выздоровели 23 729 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 709 452 человека.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 92,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 562 233 человека.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V".
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеваниями, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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