Коронавирус в России: умерли почти 60 тысяч человек
По состоянию на 6 января в России зарегистрировали 3 308 601 больного коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 24 217 случаев инфицирования.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
К теме Были тысячи мутаций: в Австралии усомнились в опасности нового штамма коронавируса
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5 142), Петербурге (+3 341), Подмосковье (+1 097), а также в Нижегородской (+464) и Свердловской областях (+399).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 445 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 59 951.
За этот период выздоровели 23 055 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 685 723 гражданина.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 92,3 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 562 927 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В общем экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеваниями, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
Поделиться новостью