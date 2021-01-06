По состоянию на 6 января в России зарегистрировали 3 308 601 больного коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 24 217 случаев инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5 142), Петербурге (+3 341), Подмосковье (+1 097), а также в Нижегородской (+464) и Свердловской областях (+399).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 445 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 59 951.

За этот период выздоровели 23 055 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 685 723 гражданина.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 92,3 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 562 927 граждан.

Коронавирус в России: что известно