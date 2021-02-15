По состоянию на 15 февраля в России зарегистрировали 4 086 090 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 14 207 случаев заражений.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1818), Петербурге (+1093), Подмосковье (+801), а также В Нижегородской области (+431).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умер 394 человека. Общее количество летальных исходов в стране выросло до 80 520.

За этот период выздоровели 13 935 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 607 036 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 107,1 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 398 534 граждан.

Коронавирус в России: что известно

Россия уже долгое время находится на 4 месте в мире по количеству обнаруженных инфицированных.

11 августа Минздрав России выдал временную регистрацию вакцины против COVID-19 под названием "Спутник-V".

Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипас. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.

С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.

Так называемая власти Севастополя заявили, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.

Информация: worldmeter, sputnikvaccine