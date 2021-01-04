Коронавирус в России: умерло почти 59 тысяч человек
По состоянию на 4 января в России зарегистрировали 3 260 138 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 351 случай инфицирований.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирус несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
К теме Были тысячи мутаций: в Австралии усомнились в опасности нового штамма коронавируса
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+3591), Петербурге (+3657), Подмосковье (+1250), а также в Нижегородской (+482) и Свердловской областях (+399).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России скончались 482 человека. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 58 988.
За этот период выздоровели 21 154 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 640 036 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 91,8 миллиона тестов на коронавирус.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа МИНЗДРАВ России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипасту. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
Поделиться новостью