По состоянию на 4 января в России зарегистрировали 3 260 138 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 23 351 случай инфицирований.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирус несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+3591), Петербурге (+3657), Подмосковье (+1250), а также в Нижегородской (+482) и Свердловской областях (+399).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России скончались 482 человека. Общее количество летальных исходов в стране возросло до 58 988.

За этот период выздоровели 21 154 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 640 036 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 91,8 миллиона тестов на коронавирус.

Коронавирус в России: что известно