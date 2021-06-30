Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5 823), Петербурге (+1 503) и Подмосковье (+2 583).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 669 человек. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 135 214.

За этот период выздоровели 16 356 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 5 000 393 гражданина.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более чем 149,6 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 378 992 гражданина.

Коронавирус в России: коротко

Источник: Meduza