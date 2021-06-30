Коронавирус в России: второй день подряд рекордная смертность
Источник:стопкоронавирус.рф
По состоянию на 30 июля в России зарегистрировали 5 514 599 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 21 042 случая инфицирования.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5 823), Петербурге (+1 503) и Подмосковье (+2 583).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 669 человек. Это новый суточный рекорд с начала пандемии. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 135 214.
За этот период выздоровели 16 356 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 5 000 393 гражданина.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более чем 149,6 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 378 992 гражданина.
Коронавирус в России: коротко
Источник: Meduza
- С начала июня в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом дельта.
- Из-за этого ряд регионов России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан.
- Известно, что в Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. Считается, что эта форма вируса еще заразнее.
- Российские власти всячески скрывают истинные масштабы пандемии.