По состоянию на 10 февраля в России зарегистрировали 4 012 710 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 14 494 случая инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.

К теме: За сутки в Украине обнаружили 2 141 случай заражения коронавирусом: статистика

Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1441), Петербурге (+1169), Подмосковье (650), а также в Нижегородской области (+456).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 536 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 78 134.

За этот период выздоровели 22 575 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолел 3 516 461 гражданин.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 105,2 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 418 115 граждан.

Коронавирус в России: что известно