По состоянию на 5 февраля в России зарегистрировали 3 934 606 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 16 688 случаев заражения.

Источник: стопкоронавирус.рф

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2 032), Петербурге (+1 463), Подмосковье (+946), а также в Нижегородской области (+473).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 527 человек. Общее количество летальных случаев в стране возросло до 75 732.

За этот период выздоровели 23 582 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 413 495 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 103,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 445 379 граждан.

Коронавирус в России: что известно