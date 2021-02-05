Коронавирус в России: заболели почти 4 миллиона человек
По состоянию на 5 февраля в России зарегистрировали 3 934 606 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 16 688 случаев заражения.
Источник: стопкоронавирус.рф
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2 032), Петербурге (+1 463), Подмосковье (+946), а также в Нижегородской области (+473).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 527 человек. Общее количество летальных случаев в стране возросло до 75 732.
За этот период выздоровели 23 582 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 413 495 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 103,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 445 379 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже долгое время находится на 4 месте в мире по количеству обнаруженных инфицированных.
- 11 августа Минздрав России выдал временную регистрацию вакцине против COVID-19 под названием "Спутник-V".
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеваниями, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
- Так называемые власти Севастополя заявили, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.
Информация: worldmeter, sputnikvaccine
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