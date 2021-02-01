Коронавирус в России: умерли более 74 тысяч человек
По состоянию на 1 февраля в России зарегистрировали 3 868 087 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 17 648 случаев инфицирования.
Источник: стопкоронавирус.рф
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.
К теме: В Украине всего 2 030 новых больных COVID-19, но больше тысячи госпитализированных
Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2897), Петербурге (+1842), Подмосковье (+1068), а также в Нижегородской области (+468).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 437 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 73 619.
За этот период выздоровели 18 169 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 3 318 173 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 102,3 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 476 295 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
- Так называемая власть Севастополя заявила, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.
Поделиться новостью