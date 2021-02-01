По состоянию на 1 февраля в России зарегистрировали 3 868 087 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 17 648 случаев инфицирования.

Источник: стопкоронавирус.рф

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+2897), Петербурге (+1842), Подмосковье (+1068), а также в Нижегородской области (+468).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 437 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 73 619.

За этот период выздоровели 18 169 больных. В целом с начала пандемии болезнь преодолели 3 318 173 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 102,3 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 476 295 граждан.

Коронавирус в России: что известно