По состоянию на 3 февраля в России зарегистрировали 3 901 204 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 16 474 случаев инфицирования.

Источник: стопкоронавирус.рф

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1545), Петербурге (+1916), Подмосковье (+773), а также в Нижегородской области (+477).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 526 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросла до 74 684.

За этот период выздоровели 24 822 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 3 365 367 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 году в России провели более 102,8 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 461 153 граждан.

Коронавирус в России: что известно