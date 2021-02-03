Коронавирус в России: умерли почти 75 тысяч человек
По состоянию на 3 февраля в России зарегистрировали 3 901 204 больных коронавирусом. За минувшие сутки выявили 16 474 случаев инфицирования.
Источник: стопкоронавирус.рф
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1545), Петербурге (+1916), Подмосковье (+773), а также в Нижегородской области (+477).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерло 526 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросла до 74 684.
За этот период выздоровели 24 822 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 3 365 367 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 году в России провели более 102,8 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 461 153 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже долгое время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 11 августа Минздрава России дал временную регистрацию вакцине от COVID-19 под названием "Спутник-V".
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
- Так называемая власть Севастополя заявила, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация от коронавируса.
- Информация: worldmeter, sputnikvaccine
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