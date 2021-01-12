По состоянию на 11 января в России зарегистрировали 3 448 203 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 22 934 случая инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+5 001), Петербурге (+2 731), Подмосковье (+1 083), а также в Нижегородской (+442) и Свердловской областях (+361).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умер 531 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 62 804.

За этот период выздоровели 24 755 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 825 430 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России было проведено более 94,2 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 559 969 граждан.

Коронавирус в России: что известно