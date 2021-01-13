По состоянию на 13 января в России зарегистрировали 3 471 053 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 22 850 случаев инфицирования.

Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4 320), Петербурге (+3 003), Подмосковье (+1 189), а также в Нижегородской (+456) и Свердловской областях (+374).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 566 человек. Общее количество летальных случаев в стране возросло до 63 370.

За этот период выздоровели 28 658 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 854 088 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 94,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 553 595 граждан.

Коронавирус в России: что известно