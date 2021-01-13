Коронавирус в России: заболели почти 3,5 миллиона человек
По состоянию на 13 января в России зарегистрировали 3 471 053 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 22 850 случаев инфицирования.
Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает и оккупированный украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+4 320), Петербурге (+3 003), Подмосковье (+1 189), а также в Нижегородской (+456) и Свердловской областях (+374).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 566 человек. Общее количество летальных случаев в стране возросло до 63 370.
За этот период выздоровели 28 658 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 2 854 088 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 94,6 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеют 553 595 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству обнаруженных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V".
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В целом экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеваниями, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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