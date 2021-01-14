По состоянию на 14 января в России зарегистрировали 3 495 816 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 24 763 случаев инфицирования.

Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавируса несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированній украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.

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Больше всего новых больных віявили в Москве (+5893), Петербурге (+3041), Подмосковье (+1263), а также в Нижегородской (+476) и Свердловской областях (+383).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 570 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 63 940.

За этот период выздоровели 27 956 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 2 882 044 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 году в России провели более 95 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 549 832 граждан.

Коронавирус в России: что известно