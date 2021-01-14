Коронавирус в России: умерли почти 64 тысячи человек
По состоянию на 14 января в России зарегистрировали 3 495 816 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 24 763 случаев инфицирования.
Отметим, что Российская статистика заболеваемости коронавируса несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированній украинский Крым. О ситуации с COVID-19 в стране сообщает стопкоронавирус.рф.
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Больше всего новых больных віявили в Москве (+5893), Петербурге (+3041), Подмосковье (+1263), а также в Нижегородской (+476) и Свердловской областях (+383).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерли 570 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросло до 63 940.
За этот период выздоровели 27 956 больных. Всего с начала пандемии болезнь одолели 2 882 044 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 году в России провели более 95 миллионов тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 549 832 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже длительное время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 28 октября российским врачам запретили публично говорить о COVID-19 без согласования слов с властью.
- 11 августа Минздрав России дал временную регистрацию отечественной вакцине против COVID-19 под названием "Спутник V"
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипасту. В общем экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеванием, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
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